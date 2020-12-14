Что у вас там с водой?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:42
Что у вас там с водой?
Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:43
Как я и писал, раскопают и заново роблять склепіння.
С учётом воровства это на несколько лет
Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:47
Первое что нужно делать- система очистки колонного или, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем. Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально.
В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят
Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудування я хз)
спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)
роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні
Додано: Суб 15 чер, 2024 01:08
22 штуки квартира с ремонтом на Оболони, еще и без комиссии?
Правда или мутки какие-то опять? Сейчас же вроде конфисковывать запрещено, то раньше с аукциона дешевле продавали, а потом судились десятилетиями?
Додано: Суб 15 чер, 2024 03:34
Дуже схоже на лохо-аукціон. Насторожує фраза "Умови продажу уточнюйте по тел". Один раз і я так попався - будуть хороводи водити туди кожен тиждень, а умови наступні: "напишіть будь-яку суму від 22 тис і якщо вона буде найбільша, то квартира ваша". При цьому незалежно від вказаної суми передзвонять ввечері і скажуть, що вашу суму перебили і чи не бажаєте перебити найвищу ставку. І так до безкінечності або доки власник не дочекається свого лоха.
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