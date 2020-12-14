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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11818118191182011821>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:42

  Олежан написав:с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца
а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками

замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки
пример grohe - дешевле купить новый смситель

Что у вас там с водой?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:43

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:що там з метро, яке втонуло, вже пройшло півроку


https://youtu.be/ooh2R2WUNFA?si=RYeXFB2cQXna6B5I

питання було риторичне, так як хтось там бив себе п"яткою в груди, що за півроку поїде затонувше ШРТ

Как я и писал, раскопают и заново роблять склепіння.
С учётом воровства это на несколько лет
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:47

  Олежан написав:с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца
а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками

замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки
пример grohe - дешевле купить новый смситель

Первое что нужно делать- система очистки колонного или, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем. Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально.
В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудування я хз)
спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)

роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні

https://youtu.be/SrhQa29JM2Y?si=Qy-606-Wg94t0ZcE
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 01:08

22 штуки квартира с ремонтом на Оболони, еще и без комиссии?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... #849425487
Правда или мутки какие-то опять? Сейчас же вроде конфисковывать запрещено, то раньше с аукциона дешевле продавали, а потом судились десятилетиями?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 03:34

  hxbbgaf написав:22 штуки квартира с ремонтом на Оболони, еще и без комиссии?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... #849425487
Правда или мутки какие-то опять? Сейчас же вроде конфисковывать запрещено, то раньше с аукциона дешевле продавали, а потом судились десятилетиями?

Дуже схоже на лохо-аукціон. Насторожує фраза "Умови продажу уточнюйте по тел". Один раз і я так попався - будуть хороводи водити туди кожен тиждень, а умови наступні: "напишіть будь-яку суму від 22 тис і якщо вона буде найбільша, то квартира ваша". При цьому незалежно від вказаної суми передзвонять ввечері і скажуть, що вашу суму перебили і чи не бажаєте перебити найвищу ставку. І так до безкінечності або доки власник не дочекається свого лоха.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 10:29

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 11:34

  барабашов написав:Такая мойка 20 долларов,как пресловутая мойка Унуноктия с Голосухи 13, стоить не будет
Там несколько тысяч минимум цена, а если с электросервоприводами да позолота реальная - так точно на такую только на ЛБЗ заработать за год можно будет

С практической стороны пользы не очень , это больше для тик-ток и инстаграмм деффочек
п.с. мыть рыбу и зелень одновременно...?
п.п.с. у меня Франке на две чаши из шагреневой нержавейки и высокий смеситель от Хансгрое.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 11:44

  Бетон написав:
  Олежан написав:с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца
а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками

замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки
пример grohe - дешевле купить новый смситель

Первое что нужно делать- система очистки колонного или, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем. Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально.
В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят

Вода от Дніпроводоканала , двухконтурный газкотёл , стиралка, смесители Хансгрое ... працюють вже 12 рік ,без ТО , ТТТ, а от краники Джакомини на смесители почьти все закисли, брал в Эпицентре, вероятно палево.
п.с. для употребления в пищу , бытовой осмос Экософт с мембраной DOW.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:28

  Vadim_ написав:а от краники Джакомини на смесители почьти все закисли, брал в Эпицентре, вероятно палево.

Джакомини это голимый китай с удачным маркетингом.
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