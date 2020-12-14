Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками
замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки пример grohe - дешевле купить новый смситель
Олежан написав:с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками
замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки пример grohe - дешевле купить новый смситель
Первое что нужно делать- система очистки колонного или, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем. Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально. В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят
свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудування я хз) спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)
роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні
hxbbgaf написав:22 штуки квартира с ремонтом на Оболони, еще и без комиссии? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... #849425487 Правда или мутки какие-то опять? Сейчас же вроде конфисковывать запрещено, то раньше с аукциона дешевле продавали, а потом судились десятилетиями?
Дуже схоже на лохо-аукціон. Насторожує фраза "Умови продажу уточнюйте по тел". Один раз і я так попався - будуть хороводи водити туди кожен тиждень, а умови наступні: "напишіть будь-яку суму від 22 тис і якщо вона буде найбільша, то квартира ваша". При цьому незалежно від вказаної суми передзвонять ввечері і скажуть, що вашу суму перебили і чи не бажаєте перебити найвищу ставку. І так до безкінечності або доки власник не дочекається свого лоха.
барабашов написав:Такая мойка 20 долларов,как пресловутая мойка Унуноктия с Голосухи 13, стоить не будет Там несколько тысяч минимум цена, а если с электросервоприводами да позолота реальная - так точно на такую только на ЛБЗ заработать за год можно будет
С практической стороны пользы не очень , это больше для тик-ток и инстаграмм деффочек п.с. мыть рыбу и зелень одновременно...? п.п.с. у меня Франке на две чаши из шагреневой нержавейки и высокий смеситель от Хансгрое.
Олежан написав:с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками
замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки пример grohe - дешевле купить новый смситель
Первое что нужно делать- система очистки колонного или, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем. Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально. В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят
Вода от Дніпроводоканала , двухконтурный газкотёл , стиралка, смесители Хансгрое ... працюють вже 12 рік ,без ТО , ТТТ, а от краники Джакомини на смесители почьти все закисли, брал в Эпицентре, вероятно палево. п.с. для употребления в пищу , бытовой осмос Экософт с мембраной DOW.