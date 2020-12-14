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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 чер, 2024 12:32
vitaliiangel написав:
Лохи. Поставить надувной макет Петриот (так чтоб со спутника было видно) и быстрый бесплатный снос обеспечен.
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UA
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:37
Vadim_ написав: Бетон написав:
Первое что нужно делать- система очистки колонного или
Олежан написав:
с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца
а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками
замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки
пример grohe - дешевле купить новый смситель
, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем.
Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально.
В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят
Вода от Дніпроводоканала , двухконтурный газкотёл , стиралка, смесители Хансгрое ... працюють вже 12 рік ,без ТО , ТТТ, а от краники Джакомини на смесители почьти все закисли, брал в Эпицентре, вероятно палево.
п.с. для употребления в пищу , бытовой осмос Экософт с мембраной DOW.
Играет роль ещё и трубы когда меняли и как они заилились
На Миронова к примеру вода г0вно из-за 4 новостроев с 2004го и перекладывания гнилых труб на ржавые
А на Московской они аутентичные сталинские, и пусть напор слаб, зато их ржа под таким слоем мха в них, что ни одна соль с трубы в кран не попадает
Вода так понимаю с Кайдак с набки.
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барабашов
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:49
UA написав: Vadim_ написав:
а от краники Джакомини на смесители почьти все закисли, брал в Эпицентре, вероятно палево.
Джакомини это голимый китай с удачным маркетингом.
Возражу, Джакомини на радиаторах все рабочие а от на ....
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Vadim_
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:58
барабашов написав:
п.с. для употребления в пищу , бытовой осмос Экософт с мембраной DOW.
Играет роль ещё и трубы когда меняли и как они заилились
На Миронова к примеру вода г0вно из-за 4 новостроев с 2004го и перекладывания гнилых труб на ржавые
А на Московской они аутентичные сталинские, и пусть напор слаб, зато их ржа под таким слоем мха в них, что ни одна соль с трубы в кран не попадаетВода так понимаю с Кайдак с набки.
З Кам`янського мабуть ,Аульский водозабір....
в Старих Кайдаках говноочистка міста.
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Vadim_
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