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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11818118191182011821
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:32

  vitaliiangel написав:

Лохи. Поставить надувной макет Петриот (так чтоб со спутника было видно) и быстрый бесплатный снос обеспечен.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:37

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:с нашим качеством воды все будет в налете через 3 месяца
а потом еще через 3 месяца все будет в царапинах и облезшее из-за того что убирали этот налет тяжелой химией и шкрябующими мочалками

замена картриджей будет стоить как 1/2 мойки
пример grohe - дешевле купить новый смситель

Первое что нужно делать- система очистки колонного или, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем. Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально.
В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят

Вода от Дніпроводоканала , двухконтурный газкотёл , стиралка, смесители Хансгрое ... працюють вже 12 рік ,без ТО , ТТТ, а от краники Джакомини на смесители почьти все закисли, брал в Эпицентре, вероятно палево.
п.с. для употребления в пищу , бытовой осмос Экософт с мембраной DOW.

Играет роль ещё и трубы когда меняли и как они заилились
На Миронова к примеру вода г0вно из-за 4 новостроев с 2004го и перекладывания гнилых труб на ржавые
А на Московской они аутентичные сталинские, и пусть напор слаб, зато их ржа под таким слоем мха в них, что ни одна соль с трубы в кран не попадает
Вода так понимаю с Кайдак с набки.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:49

  UA написав:
  Vadim_ написав:а от краники Джакомини на смесители почьти все закисли, брал в Эпицентре, вероятно палево.

Джакомини это голимый китай с удачным маркетингом.

Возражу, Джакомини на радиаторах все рабочие а от на ....
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:58

  барабашов написав:п.с. для употребления в пищу , бытовой осмос Экософт с мембраной DOW.
Играет роль ещё и трубы когда меняли и как они заилились
На Миронова к примеру вода г0вно из-за 4 новостроев с 2004го и перекладывания гнилых труб на ржавые
А на Московской они аутентичные сталинские, и пусть напор слаб, зато их ржа под таким слоем мха в них, что ни одна соль с трубы в кран не попадает
Вода так понимаю с Кайдак с набки.


З Кам`янського мабуть ,Аульский водозабір....
в Старих Кайдаках говноочистка міста.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:54

Які думки?

https://www.inzhur.reit/funds/ocean
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:06

  Investor_K написав:https://www.inzhur.reit/funds/ocean

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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:19

  Investor_K написав:https://www.inzhur.reit/funds/ocean

Когда ВЫ отдаёте деньги евреям с хваткостью ИВК и связями Тигипко то можете забыть про возврат основной суммы
Проценты недолго без всяких документов с печатями поплатят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:37

  барабашов написав:
  Investor_K написав:https://www.inzhur.reit/funds/ocean

Когда ВЫ отдаёте деньги евреям с хваткостью ИВК и связями Тигипко то можете забыть про возврат основной суммы
Проценты недолго без всяких документов с печатями поплатят

Аргументов против больше чем за
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:48

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:https://www.inzhur.reit/funds/ocean

Когда ВЫ отдаёте деньги евреям с хваткостью ИВК и связями Тигипко то можете забыть про возврат основной суммы
Проценты недолго без всяких документов с печатями поплатят

Аргументов против больше чем за

зря
хорошие сапоги, надабрать...
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