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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 чер, 2024 20:53
Investor_K написав:
https://www.inzhur.reit/funds/ocean
це інвестиція для дебілів які тримають гроші в ГРН
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Олежан
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim