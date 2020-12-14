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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11819118201182111822
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування

Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
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