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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11819118201182111822
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування

Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:05

  kingkongovets написав:свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудування я хз)
спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)

роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні

https://youtu.be/SrhQa29JM2Y?si=Qy-606-Wg94t0ZcE

"за півроку" перетворилося "чи встигнуть до осені" (листопад теж осінь, якраз перша річниця)
flyman
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