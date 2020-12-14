Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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kingkongovets написав:свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудування я хз) спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)
роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні