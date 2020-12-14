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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11820118211182211823>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування

Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:05

  kingkongovets написав:свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудування я хз)
спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)

роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні

https://youtu.be/SrhQa29JM2Y?si=Qy-606-Wg94t0ZcE

"за півроку" перетворилося "чи встигнуть до осені" (листопад теж осінь, якраз перша річниця)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 11:35

1 ком. Шлачок эконом один и тот же дом, примерно схожее состояние, электроплита, метро рядом.
Цены реальных сделок.
июнь 2023 49 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
апрель 2024 53 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь (состояние чуть получше)
июнь 2024 55 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
Цена квадратного метра в шлакофонде и БК стремительно сближается.
Почему так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:45

  UA написав:1 ком. Шлачок эконом один и тот же дом, примерно схожее состояние, электроплита, метро рядом.
Цены реальных сделок.
июнь 2023 49 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
апрель 2024 53 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь (состояние чуть получше)
июнь 2024 55 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
Цена квадратного метра в шлакофонде и БК стремительно сближается.
Почему так?

Це чимось нагадує ситуацію 2015 року, коли недобудований ЦП продавався по ціні %% на 20 вищій за сусідного хруща. Можливо знову зневіра у майбутньому?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:54

Ранее я писал есть города которые сделали х1,5 к 2008 году
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UYWuJ.html
Вот например
Исторически из всех обл.центров Кропивницкий и Сумы были самыми дешёвыми
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:58

  vitaliiangel написав:Ранее я писал есть города которые сделали х1,5 к 2008 году
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UYWuJ.html
Вот например
Исторически из всех обл.центров Кропивницкий и Сумы были самыми дешёвыми


А продажи есть по таким дебильным для той местности ценам ?
За такую цену есть Вудстория в Киеве и это 2ком на 78 м2, а не 1ком на 45 м2 .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-vud ... U4Zyk.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:09

  vladimir07 написав:
  vitaliiangel написав:Ранее я писал есть города которые сделали х1,5 к 2008 году
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UYWuJ.html
Вот например
Исторически из всех обл.центров Кропивницкий и Сумы были самыми дешёвыми


А продажи есть по таким дебильным для той местности ценам ?
За такую цену есть Вудстория в Киеве и это 2ком на 78 м2, а не 1ком на 45 м2 .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-vud ... U4Zyk.html

кому дорого есть однушка за 65куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... c_platform
5й этаж хрущевки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:20

  vitaliiangel написав:
  vladimir07 написав:
  vitaliiangel написав:Ранее я писал есть города которые сделали х1,5 к 2008 году
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UYWuJ.html
Вот например
Исторически из всех обл.центров Кропивницкий и Сумы были самыми дешёвыми


А продажи есть по таким дебильным для той местности ценам ?
За такую цену есть Вудстория в Киеве и это 2ком на 78 м2, а не 1ком на 45 м2 .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-vud ... U4Zyk.html

кому дорого есть однушка за 65куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... c_platform
5й этаж хрущевки.

Можно как-то зашортить Кропивницкий с 10м плечом?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:26

airmax78
Это как и от какой цены метра???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:29

  airmax78 написав:
  UA написав:1 ком. Шлачок эконом один и тот же дом, примерно схожее состояние, электроплита, метро рядом.
Цены реальных сделок.
июнь 2023 49 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
апрель 2024 53 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь (состояние чуть получше)
июнь 2024 55 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
Цена квадратного метра в шлакофонде и БК стремительно сближается.
Почему так?

Це чимось нагадує ситуацію 2015 року, коли недобудований ЦП продавався по ціні %% на 20 вищій за сусідного хруща. Можливо знову зневіра у майбутньому?

Есть нюанс. В 2015 я инвестировал в котлованы, сейчас нет.
Не зневира, а реальное понимание текущей ситуации.
UA
 
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