|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 чер, 2024 14:40
airmax78 написав:
Можно как-то зашортить Кропивницкий с 10м плечом?
впервые за 1000 лет в Кропивницком появились деньги, а купить за них нечего, маломерные гостинки, хрущи и панельки. Вот весь ассортимент. Поэтому то что с ремонтом взлетело в космос. Кривая распределения денег изменилась. Ранее за деньгами ехали в Киев, теперь идут в ЗСУ.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23768
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:10
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
1 ком. Шлачок эконом один и тот же дом, примерно схожее состояние, электроплита
, метро рядом.
Цены реальных сделок.
июнь 2023 49 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
апрель 2024 53 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь (состояние чуть получше)
июнь 2024 55 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
Цена квадратного метра в шлакофонде и БК стремительно сближается.
Почему так?
Це чимось нагадує ситуацію 2015 року, коли недобудований ЦП продавався по ціні %% на 20 вищій за сусідного хруща. Можливо знову зневіра у майбутньому?
Есть нюанс. В 2015 я инвестировал в котлованы, сейчас нет.
Не зневира, а реальное понимание текущей ситуации.
Ви просто постаріли на 10 років майже. Впав апетит до ризику. При цьому ціни на котловани-то не сильно впали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42929
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 972 раз.
- Подякували: 5295 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24836
|16602136
|
|
|1359
|5449185
|
|
|3
|51407
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|