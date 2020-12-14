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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11820118211182211823
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:40

  airmax78 написав:Можно как-то зашортить Кропивницкий с 10м плечом?
впервые за 1000 лет в Кропивницком появились деньги, а купить за них нечего, маломерные гостинки, хрущи и панельки. Вот весь ассортимент. Поэтому то что с ремонтом взлетело в космос. Кривая распределения денег изменилась. Ранее за деньгами ехали в Киев, теперь идут в ЗСУ.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:10

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:1 ком. Шлачок эконом один и тот же дом, примерно схожее состояние, электроплита, метро рядом.
Цены реальных сделок.
июнь 2023 49 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
апрель 2024 53 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь (состояние чуть получше)
июнь 2024 55 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
Цена квадратного метра в шлакофонде и БК стремительно сближается.
Почему так?

Це чимось нагадує ситуацію 2015 року, коли недобудований ЦП продавався по ціні %% на 20 вищій за сусідного хруща. Можливо знову зневіра у майбутньому?

Есть нюанс. В 2015 я инвестировал в котлованы, сейчас нет.
Не зневира, а реальное понимание текущей ситуации.

Ви просто постаріли на 10 років майже. Впав апетит до ризику. При цьому ціни на котловани-то не сильно впали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 17:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:Ранее я писал есть города которые сделали х1,5 к 2008 году
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UYWuJ.html
Вот например
Исторически из всех обл.центров Кропивницкий и Сумы были самыми дешёвыми

Это свежий новострой, сданный в эксплуатацию.
Рассматривал там покупку лет 5 назад. 80кв 3-ка тогда тоила 60К там.

Реально хруш 1км в райне 20К без ремонта.
У нас в кропе в ходу таунхаусы. Голый но уже отсроенный 1-1,5К\кв.м.

Ну и да. В Кропе в целом строек мало... строят ЖК из нескольких домов 14 этажек возле речки, и ЖК Ковалевский, в котором какие-то проблемы сейчас...
А и возле тюрьмы еще чет гонят многоэтажное, но там же уже 3 таунхауза рядом повыкупали...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 17:40

dimo_0n
Голый но уже отсроенный 1-1,5К\кв.м.


Это ЗА чертой города, или В?
Потому что в Киеве за окружной это ДО 1 куе от строителей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 18:09

  dimo_0n написав:Рассматривал там покупку лет 5 назад. 80кв 3-ка тогда тоила 60К там.
не пойму вы согласны или нет, что за 5 лет цена недвижимости в Кропивницком выросла вдвое? я хорошо помню однушки на 101м и пос.новый по 10куе (а убитые в домах без лифта ещё дешевле от 7 емнип) в каком то там году. Не очень давно.
vitaliiangel
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