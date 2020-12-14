Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Можно как-то зашортить Кропивницкий с 10м плечом?
впервые за 1000 лет в Кропивницком появились деньги, а купить за них нечего, маломерные гостинки, хрущи и панельки. Вот весь ассортимент. Поэтому то что с ремонтом взлетело в космос. Кривая распределения денег изменилась. Ранее за деньгами ехали в Киев, теперь идут в ЗСУ.
vitaliiangel написав:Ранее я писал есть города которые сделали х1,5 к 2008 году https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UYWuJ.html Вот например Исторически из всех обл.центров Кропивницкий и Сумы были самыми дешёвыми
Это свежий новострой, сданный в эксплуатацию. Рассматривал там покупку лет 5 назад. 80кв 3-ка тогда тоила 60К там.
Реально хруш 1км в райне 20К без ремонта. У нас в кропе в ходу таунхаусы. Голый но уже отсроенный 1-1,5К\кв.м.
dimo_0n написав:Рассматривал там покупку лет 5 назад. 80кв 3-ка тогда тоила 60К там.
не пойму вы согласны или нет, что за 5-10 лет цена недвижимости в Кропивницком выросла вдвое? я хорошо помню однушки на 101м и пос.новый по 10куе (а убитые в домах без лифта ещё дешевле от 7 емнип) в каком то там году. Не очень давно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 17 чер, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Люди издавна восхищались красотой древнегреческого храма Парфенона с его знаменитой колоннадой. Современные архитекторы установили, что каждая колонна Парфенона является идеально равнопрочным стержнем. Вместе с тем формула такого стержня была выведена только в XVIII веке при помощи дифференциального исчисления, которого античные математики не знали.
Може жінки зійшли з розуму, чи то з горя, чи то з шалених грошей, ну нехай купляють на здоров'я. Дай бог їх пронесе. І можливий дефолт вже через півтора місяці, а згодом можливий ще гірший сценарій, з приходом Трампа, не відбудеться.
dr_bastm написав:Може жінки зійшли з розуму, чи то з горя, чи то з шалених грошей, ну нехай купляють на здоров'я. Дай бог їх пронесе. І можливий дефолт вже через півтора місяці, а згодом можливий ще гірший сценарій, з приходом Трампа, не відбудеться.