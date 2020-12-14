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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:20
airmax78 написав: dr_bastm написав:
Може жінки зійшли з розуму, чи то з горя, чи то з шалених грошей, ну нехай купляють на здоров'я. Дай бог їх пронесе. І можливий дефолт вже через півтора місяці, а згодом можливий ще гірший сценарій, з приходом Трампа, не відбудеться.
Дефолту точно не буде. А що там Трамп зробить - питання. До того ж йому ще вибори потрібно виграти.
PS Зовсім ви щось поза контекстом - який може бути дефолт України? Це ж те саме що капітуляція. Хто ж його на Заході допустить?
Ухилянте, коли на Батьківщину?
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