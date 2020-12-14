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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2024 09:15
dr_bastm написав: airmax78 написав: dr_bastm написав:
PS Зовсім ви щось поза контекстом - який може бути дефолт України? Це ж те саме що капітуляція. Хто ж його на Заході допустить?
Той же Мінфін, та інші нагнав число 20 мрлд дол. Фактично ж восени треба віддати тільки 1 і відсотки по іншим. Потім пауза по погашеню аж до наступного року. Враховуючи, що НБУ за півтора тижні стільки палить, то дефолт реально звучить, як іпсо. Вибачаюсь
Але почекати вибори в США точно варто
А якщо "відсотками 1, а тілом 20", яке ще потрібно переконати перерефінансувати.
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flyman
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Додано: Вів 18 чер, 2024 09:22
flyman что то мне кажется что свои прикупили этих облигаций и первый транш погасят. Потом получат по шапке от мвф и скажут что не хотели дефолта и заморозят потом выплаты.
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asin
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Додано: Вів 18 чер, 2024 09:50
asin написав:flyman
что то мне кажется что свои прикупили этих облигаций и первый транш погасят. Потом получат по шапке от мвф и скажут что не хотели дефолта и заморозят потом выплаты.
виглядає як найімовірніший сценарій, недаремно ж зраду розганяють про черговий дефолт
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Додано: Вів 18 чер, 2024 09:57
airmax78 написав: UA написав:
Есть нюанс. В 2015 я инвестировал в котлованы, сейчас нет.
Не зневира, а реальное понимание текущей ситуации.
Ви просто постаріли на 10 років майже. Впав апетит до ризику. При цьому ціни на котловани-то не сильно впали.
Азарта действительно нет. Упал гормональній уровень.
Опыт и холодный расчет подсказывают не лезть в первичку.
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_Klim
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