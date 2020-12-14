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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11821118221182311824
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:15

  dr_bastm написав:
  airmax78 написав:
  dr_bastm написав:PS Зовсім ви щось поза контекстом - який може бути дефолт України? Це ж те саме що капітуляція. Хто ж його на Заході допустить?

Той же Мінфін, та інші нагнав число 20 мрлд дол. Фактично ж восени треба віддати тільки 1 і відсотки по іншим. Потім пауза по погашеню аж до наступного року. Враховуючи, що НБУ за півтора тижні стільки палить, то дефолт реально звучить, як іпсо. Вибачаюсь

Але почекати вибори в США точно варто

А якщо "відсотками 1, а тілом 20", яке ще потрібно переконати перерефінансувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:22

flyman что то мне кажется что свои прикупили этих облигаций и первый транш погасят. Потом получат по шапке от мвф и скажут что не хотели дефолта и заморозят потом выплаты.
asin
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:50

  asin написав:flyman что то мне кажется что свои прикупили этих облигаций и первый транш погасят. Потом получат по шапке от мвф и скажут что не хотели дефолта и заморозят потом выплаты.

виглядає як найімовірніший сценарій, недаремно ж зраду розганяють про черговий дефолт
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:57

  airmax78 написав:
  UA написав:
Есть нюанс. В 2015 я инвестировал в котлованы, сейчас нет.
Не зневира, а реальное понимание текущей ситуации.

Ви просто постаріли на 10 років майже. Впав апетит до ризику. При цьому ціни на котловани-то не сильно впали.

Азарта действительно нет. Упал гормональній уровень.
Опыт и холодный расчет подсказывают не лезть в первичку.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

инвесторы киевгорстроя в восторге от первички)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Поширю тут
BIGor
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