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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:45

  Genie написав:Продавці згодні поступитися. Чому в Києві впали ціни на житло

У Києві середня вартість куплених у травні квартир становить $49 тис. Ще місяць тому — $62 тис. В епіцентрі падіння вторинний ринок

Київське житло дешевшає. Попит на житло впав на третину порівняно з більш активними зимовими місяцями, а пропозиція зросла, розповідають опитані NV Бізнес ріелтори. Активніше продавати квартири кияни стали після набуття чинності нового закону про мобілізацію та початку віялових відключень електрики, які взимку стануть ще жорсткішими.


https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/cini-na-zhitlo-v-kiyevi-znizhuyutsya-analiz-rinku-ta-prognozi-50427927.html

ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
flyman
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