Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 чер, 2024 19:45
Genie написав:
Продавці згодні поступитися. Чому в Києві впали ціни на житло
У Києві середня вартість куплених у травні квартир становить $49 тис. Ще місяць тому — $62 тис. В епіцентрі падіння вторинний ринок
Київське житло дешевшає. Попит на житло впав на третину порівняно з більш активними зимовими місяцями, а пропозиція зросла, розповідають опитані NV Бізнес ріелтори. Активніше продавати квартири кияни стали після набуття чинності нового закону про мобілізацію та початку віялових відключень електрики, які взимку стануть ще жорсткішими.
https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/cini-na-zhitlo-v-kiyevi-znizhuyutsya-analiz-rinku-ta-prognozi-50427927.html
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
flyman
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:20
flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?
Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:24
flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
штрафи і арешти ракушок виколупають.
sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:48
Успіх написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?
Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції
Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.
gonchik74
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:48
sergey_stasyuk555 написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
штрафи і арешти ракушок виколупають.
Справа шарікова живе і квітне)
gonchik74
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:52
Успіх написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?
Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції
це до ККЦ, мій сегмент каваілки нахалбуду
flyman
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:55
airmax78 написав: BIGor написав:
Поширю тут
Прийняв участь. Якщо виграю - продаю квартиру вам за 75% ціни і всі кошти на ПЖ. Домовились?
Нащо мені квартира в Києві?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:57
sergey_stasyuk555 написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
штрафи і арешти ракушок виколупають.
в продовження фантазій на тему "виколупати в економіку"
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:58
gonchik74 написав: Успіх написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?
Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції
Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.
Тобто ціни мали б бути "камнем вниз"?
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:58
gonchik74 написав: sergey_stasyuk555 написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
штрафи і арешти ракушок виколупають.
Справа шарікова живе і квітне)
ще гірше, шарікови у руля...
sergey_stasyuk555
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