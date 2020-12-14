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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11822118231182411825
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:45

  Genie написав:Продавці згодні поступитися. Чому в Києві впали ціни на житло

У Києві середня вартість куплених у травні квартир становить $49 тис. Ще місяць тому — $62 тис. В епіцентрі падіння вторинний ринок

Київське житло дешевшає. Попит на житло впав на третину порівняно з більш активними зимовими місяцями, а пропозиція зросла, розповідають опитані NV Бізнес ріелтори. Активніше продавати квартири кияни стали після набуття чинності нового закону про мобілізацію та початку віялових відключень електрики, які взимку стануть ще жорсткішими.


https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/cini-na-zhitlo-v-kiyevi-znizhuyutsya-analiz-rinku-ta-prognozi-50427927.html

ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:20

Київ, мабуть, рулить по зниженню цін?

  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?

Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:24

  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають

штрафи і арешти ракушок виколупають.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:48

  Успіх написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?

Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції :roll:

Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:48

  sergey_stasyuk555 написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають

штрафи і арешти ракушок виколупають.

Справа шарікова живе і квітне)
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:52

  Успіх написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?

Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції :roll:

це до ККЦ, мій сегмент каваілки нахалбуду
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:55

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Поширю тут

Прийняв участь. Якщо виграю - продаю квартиру вам за 75% ціни і всі кошти на ПЖ. Домовились?

Нащо мені квартира в Києві?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:57

  sergey_stasyuk555 написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають

штрафи і арешти ракушок виколупають.

в продовження фантазій на тему "виколупати в економіку"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:58

  gonchik74 написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?

Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції :roll:

Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.
Тобто ціни мали б бути "камнем вниз"?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:58

  gonchik74 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають

штрафи і арешти ракушок виколупають.

Справа шарікова живе і квітне)

ще гірше, шарікови у руля...
sergey_stasyuk555
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