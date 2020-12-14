|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 11:24
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Поширю тут
Прийняв участь. Якщо виграю - продаю квартиру вам за 75% ціни і всі кошти на ПЖ. Домовились?
Нащо мені квартира в Києві?
Закрити гештальт. Здійснити мрію юності. Підтримати країну (гроші підуть на ПЖ).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42932
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 972 раз.
- Подякували: 5296 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24836
|16604823
|
|
|1359
|5450197
|
|
|3
|51498
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim