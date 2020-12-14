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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 11:24

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Поширю тут

Прийняв участь. Якщо виграю - продаю квартиру вам за 75% ціни і всі кошти на ПЖ. Домовились?

Нащо мені квартира в Києві?

Закрити гештальт. Здійснити мрію юності. Підтримати країну (гроші підуть на ПЖ).
airmax78
 
Повідомлень: 42932
З нами з: 25.10.12
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