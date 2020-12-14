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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 11:24

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Поширю тут

Прийняв участь. Якщо виграю - продаю квартиру вам за 75% ціни і всі кошти на ПЖ. Домовились?

Нащо мені квартира в Києві?

Закрити гештальт. Здійснити мрію юності. Підтримати країну (гроші підуть на ПЖ).
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:38

  flyman написав:
  Genie написав:Продавці згодні поступитися. Чому в Києві впали ціни на житло

У Києві середня вартість куплених у травні квартир становить $49 тис. Ще місяць тому — $62 тис. В епіцентрі падіння вторинний ринок

Київське житло дешевшає. Попит на житло впав на третину порівняно з більш активними зимовими місяцями, а пропозиція зросла, розповідають опитані NV Бізнес ріелтори. Активніше продавати квартири кияни стали після набуття чинності нового закону про мобілізацію та початку віялових відключень електрики, які взимку стануть ще жорсткішими.


https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/cini-na-zhitlo-v-kiyevi-znizhuyutsya-analiz-rinku-ta-prognozi-50427927.html

ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають


Да нее, сваливают или готовятся свалить, как вариант - переписав недвижимость на родычей и обнулив/позакрывав счета и ФОП-ы... Так что как пел Семенович: "меня так просто не возьмешь,..."
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:45

  gonchik74 написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?

Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції :roll:

Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.


А как вести бизнес в условиях блэкаута, проблем с квалифицированными кадрами (ЕСЛИ ДАЖЕ с оборонки выгребают специалистов, водителей - отлавливают на дорогах), повышения тарифов и сборов(поборов) и обнищания ОСТАВШЕГОСЯ (кто еще не свалил) населения?! Плюс - пугалки дефолта в августе И тяжелой/холодной осени-зимы (и так еще на 2-3 года минимум, пока хоть частично не поднимут энергетику, перестав распихивать бюджетное бабло по карманам)?!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:20

Скільки грошей українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все так погано, що аж Вияр відкриває шоурум на 4000м2

Розпаковуємо сюрприз від VIYAR 👀🎁

Нам вже не терпиться поділитися з вами чудовою новиною! Пам'ятаєте, нещодавно на сторінках компанії ми публікували відео про таємничий подарунок, який готуємо для вас 🤐? І сьогодні розкриваємо секрет…

Це ✨ новий шоурум VIYAR у Києві✨, який відкриється 9 вересня! На вас чекає великий виставковий зал площею >4000 м², а також безліч крутих оновлень. Більше про це розповідаємо на сайті.

А щоб нам було цікавіше разом рахувати дні до відкриття, з 14 червня на нашому YouTube-каналі виходитиме новий експертний подкаст. Випуски будуть що 2 тижні, дуже радимо підписатися і не пропускати 😉

Дякуємо за вашу підтримку і залученість!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:55

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Нащо мені квартира в Києві?

Закрити гештальт. Здійснити мрію юності. Підтримати країну (гроші підуть на ПЖ).

Що за гештальт і яка юність? А Ви не хочете підтримати країну і перевести гроші на ПЖ?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:57

  Миша-клиент написав:
  flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають


Да нее, сваливают или готовятся свалить, как вариант - переписав недвижимость на родычей и обнулив/позакрывав счета и ФОП-ы... Так что как пел Семенович: "меня так просто не возьмешь,..."

Та ні, про таких як ці ФОПи або ми з вами, Семенич або взагалі гидував співати, або згадував як в "баладі про боротьбу" в передостнньому чотиривірші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:00

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Нащо мені квартира в Києві?

Закрити гештальт. Здійснити мрію юності. Підтримати країну (гроші підуть на ПЖ).

Що за гештальт і яка юність? А Ви не хочете підтримати країну і перевести гроші на ПЖ?

В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:01

  airmax78 написав:В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.

У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:07

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як змінились ціни на вторинці за останні пів року — дані ЛУН

Які Ваші прогнози? Що чекає на потенціальних покупців і продавців найближчим часом?
Ірина_
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