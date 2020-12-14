Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав:Продавці згодні поступитися. Чому в Києві впали ціни на житло
У Києві середня вартість куплених у травні квартир становить $49 тис. Ще місяць тому — $62 тис. В епіцентрі падіння вторинний ринок
Київське житло дешевшає. Попит на житло впав на третину порівняно з більш активними зимовими місяцями, а пропозиція зросла, розповідають опитані NV Бізнес ріелтори. Активніше продавати квартири кияни стали після набуття чинності нового закону про мобілізацію та початку віялових відключень електрики, які взимку стануть ще жорсткішими.
flyman написав:ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість? Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон) Чи ти нею не цікавишся?
Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції
Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.
А как вести бизнес в условиях блэкаута, проблем с квалифицированными кадрами (ЕСЛИ ДАЖЕ с оборонки выгребают специалистов, водителей - отлавливают на дорогах), повышения тарифов и сборов(поборов) и обнищания ОСТАВШЕГОСЯ (кто еще не свалил) населения?! Плюс - пугалки дефолта в августе И тяжелой/холодной осени-зимы (и так еще на 2-3 года минимум, пока хоть частично не поднимут энергетику, перестав распихивать бюджетное бабло по карманам)?!
airmax78 написав:В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.
У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.