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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11824118251182611827
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  airmax78 написав:В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.

У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:34

  Faceless написав:
BIGor написав:
  airmax78 написав:В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.

У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете :mrgreen:

Повезло не вляпатись копитами в бетон в Києві, це правда. Але модер має знати правила цього форуму.
BIGor
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