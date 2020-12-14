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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 16:10
BIGor написав: airmax78 написав:
В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.
У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
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Faceless
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Додано: Чет 20 чер, 2024 16:34
Faceless написав: BIGor написав: airmax78 написав:
В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.
У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
Повезло не вляпатись копитами в бетон в Києві, це правда. Але модер має знати правила цього форуму.
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BIGor
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