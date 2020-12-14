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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 16:10
BIGor написав: airmax78 написав:
В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.
У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
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Faceless
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:44
gonchik74 написав: Успіх написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?
Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції
Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.
ну якщо 10 відсотків річних - це «срака повна»(с) - то погоджуюсь)
менше по жодному обʼєкту поки що не маю і найгірші в цьому плані приміщення в новобудах бізнес класу - там рентабельність традиційно мінімальна
зи:
завжди готовий розглянути пропозиції по продажі, якшо шо - пишіть в особисті, цікавить стріт-рітейл до 300м в гарних локаціях
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kingkongovets
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:31
kingkongovets 10 от цены входа или текущей цены? Как определяете текущую? Вообще отедлы развития(поиска аренды) у сетевых никуда не делись и рыщут в поисках норм помещений как и раньше до войны. Так что важна цена входа в эту тему. Впрочем как и везде.
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asin
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Додано: Нед 23 чер, 2024 23:09
asin написав:kingkongovets 10 от цены входа или текущей цены? Как определяете текущую? Вообще отедлы развития(поиска аренды) у сетевых никуда не делись и рыщут в поисках норм помещений как и раньше до войны. Так что важна цена входа в эту тему. Впрочем как и везде.
від реальної актуальної ціни, звісно
володіючи цінами реальних угод та цінами оренди визначити її більш менш неважко
мереживні орендарі - мінімум рентабельності під розповіді про «стабільність»
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kingkongovets
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Додано: Пон 24 чер, 2024 01:04
Бетон написав:
Все так погано, що аж Вияр відкриває шоурум на 4000м2
Розпаковуємо сюрприз від VIYAR 👀🎁
Нам вже не терпиться поділитися з вами чудовою новиною! Пам'ятаєте, нещодавно на сторінках компанії ми публікували відео про таємничий подарунок, який готуємо для вас 🤐? І сьогодні розкриваємо секрет…
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Дякуємо за вашу підтримку і залученість!
Такое впечатление, что от с аккаунта пишут 2 разных человека.
Один - пессимист, мысленно уже в Варшаве.
Второй - оптимист, из секты свидетелей вечного дорожая.
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rjkz
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Додано: Пон 24 чер, 2024 01:19
rjkz
Не прозівати б прогресування цієї хвороби. Бо може бути пізно.
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Hotab
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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