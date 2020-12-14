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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 16:10
BIGor написав: airmax78 написав:
В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.
У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
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Faceless
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:44
gonchik74 написав: Успіх написав: flyman написав:
ухилянти позалазили в свої ракушки і, навіть дешеві ціни КРЖН їх не виколупають
А як з цінами на комерційну нерухомість?
Теж просіла?(звалюють бізнесмени закордон)
Чи ти нею не цікавишся?
Бо 2міс. тому в місті Лева ні ку я не було по цікавих цінах з комерції
Срака повна, як би хто не рвав майку на грудях. Бізнес зараз спокійно провадять лише чуваки з посвідченнями інвалідів і типу того.
ну якщо 10 відсотків річних - це «срака повна»(с) - то погоджуюсь)
менше по жодному обʼєкту поки що не маю і найгірші в цьому плані приміщення в новобудах бізнес класу - там рентабельність традиційно мінімальна
зи:
завжди готовий розглянути пропозиції по продажі, якшо шо - пишіть в особисті, цікавить стріт-рітейл до 300м в гарних локаціях
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kingkongovets
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:31
kingkongovets 10 от цены входа или текущей цены? Как определяете текущую? Вообще отедлы развития(поиска аренды) у сетевых никуда не делись и рыщут в поисках норм помещений как и раньше до войны. Так что важна цена входа в эту тему. Впрочем как и везде.
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asin
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Додано: Нед 23 чер, 2024 23:09
asin написав:kingkongovets 10 от цены входа или текущей цены? Как определяете текущую? Вообще отедлы развития(поиска аренды) у сетевых никуда не делись и рыщут в поисках норм помещений как и раньше до войны. Так что важна цена входа в эту тему. Впрочем как и везде.
від реальної актуальної ціни, звісно
володіючи цінами реальних угод та цінами оренди визначити її більш менш неважко
мереживні орендарі - мінімум рентабельності під розповіді про «стабільність»
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kingkongovets
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Додано: Пон 24 чер, 2024 20:25
Faceless написав: BIGor написав: airmax78 написав:
В мене підписка на ПЖ - кожного місяця гроші списують. І квартира в Києві є. А ви ж хотіли, але так і не купили - то ось він шанс. З великою знижкою і знаючи що гроші кудитреба підуть, а нє на Бентлі.
У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
5куе в задупье Кракова
реальность оказалась очень далека от многолетних медитаций на форуме в стиле "в ЕС дешево")))
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:16
Прохожий написав: Faceless написав:
BIGor написав:У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
5куе в задупье Кракова
реальность оказалась очень далека от многолетних медитаций на форуме в стиле "в ЕС дешево")))
Нова Хута не задупье. 😺
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Bolt
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:53
Все как и предсказывал Первый
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UA
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:30
UA
Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?
PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:32
Радіо написав:UA
Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?
PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии
Ого)
Де ви були поки вас не було?))
Бетон, ти писав є-оселі ВЖЕ нема. https://news.finance.ua/ua/prohramu-pil ... ormatovaty
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Hotab
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:36
Hotab написав:
Ого)
Де ви були поки вас не було?))
В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування
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