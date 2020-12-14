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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:58

  Радіо написав:
  Hotab написав:Ого)
Де ви були поки вас не було?))


В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування

помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 00:04

  Радіо написав:UA

Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?

PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии

Поздравляю
Ваш прогноз в целом исполнился
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 00:36

  vitaliiangel написав:помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?


Простите, не узнаю вас - если верить предрассудкам, будете богатым. Топил, топлю и буду топить за мягкую монетарную политику, таргетирующую выпуск, а не курс на валютном табло и прибыль денежных рантье. Не уверен, правда, что ваш вопрос соответствует названию ветки, но если требуется обсудить его в деталях и обязательно со мной, то я уделю вам необходимое внимание
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