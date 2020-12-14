помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:58
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:04
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:36
Простите, не узнаю вас - если верить предрассудкам, будете богатым. Топил, топлю и буду топить за мягкую монетарную политику, таргетирующую выпуск, а не курс на валютном табло и прибыль денежных рантье. Не уверен, правда, что ваш вопрос соответствует названию ветки, но если требуется обсудить его в деталях и обязательно со мной, то я уделю вам необходимое внимание
Додано: Вів 25 чер, 2024 06:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мда, сдается мне, джентельмены, ветка обретает новое дыхание.
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