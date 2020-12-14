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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11825118261182711828
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:58

  Радіо написав:
  Hotab написав:Ого)
Де ви були поки вас не було?))


В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування

помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 00:04

  Радіо написав:UA

Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?

PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии

Поздравляю
Ваш прогноз в целом исполнился
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 00:36

  vitaliiangel написав:помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?


Простите, не узнаю вас - если верить предрассудкам, будете богатым. Топил, топлю и буду топить за мягкую монетарную политику, таргетирующую выпуск, а не курс на валютном табло и прибыль денежных рантье. Не уверен, правда, что ваш вопрос соответствует названию ветки, но если требуется обсудить его в деталях и обязательно со мной, то я уделю вам необходимое внимание
Радіо
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 06:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мда, сдается мне, джентельмены, ветка обретает новое дыхание.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Радіо написав:UA

Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?

PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии
О, ви в порядку? Радий чути
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:11

  Радіо написав:
  Hotab написав:Ого)
Де ви були поки вас не було?))


В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування


Ого, приветствую! А что изменилось?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:курс 41. Расцвела экономика?

очередь на х7М на год вперед расписана
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вчера встречался с человеком на севастопольской пл и пока его ждал выявил интересное наблюдение:
1. Проехала барышня в военной форме на мерите GLS с подкаченными сисиями у губами, с открытыми окнами и русской музыкой на всю
2. прошла модельной внешности лет 27 девушка в военной форме, берцах, iphone 15pro max, apple watch на другой руке золотой браслет картьє...зашла в обменку с сумкой

и призадумался...
Олежан
 
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