помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 23:58
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:04
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:36
Простите, не узнаю вас - если верить предрассудкам, будете богатым. Топил, топлю и буду топить за мягкую монетарную политику, таргетирующую выпуск, а не курс на валютном табло и прибыль денежных рантье. Не уверен, правда, что ваш вопрос соответствует названию ветки, но если требуется обсудить его в деталях и обязательно со мной, то я уделю вам необходимое внимание
Додано: Вів 25 чер, 2024 06:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мда, сдается мне, джентельмены, ветка обретает новое дыхание.
Додано: Вів 25 чер, 2024 08:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
О, ви в порядку? Радий чути
Додано: Вів 25 чер, 2024 09:11
Додано: Вів 25 чер, 2024 09:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 25 чер, 2024 09:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вчера встречался с человеком на севастопольской пл и пока его ждал выявил интересное наблюдение:
1. Проехала барышня в военной форме на мерите GLS с подкаченными сисиями у губами, с открытыми окнами и русской музыкой на всю
2. прошла модельной внешности лет 27 девушка в военной форме, берцах, iphone 15pro max, apple watch на другой руке золотой браслет картьє...зашла в обменку с сумкой
и призадумался...
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