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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 23:58
Радіо написав: Hotab написав:
Ого)
Де ви були поки вас не було?))
В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування
помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
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vitaliiangel
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:04
Радіо написав:UA
Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?
PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии
Поздравляю
Ваш прогноз в целом исполнился
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UA
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:36
vitaliiangel написав:
помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
Простите, не узнаю вас - если верить предрассудкам, будете богатым. Топил, топлю и буду топить за мягкую монетарную политику, таргетирующую выпуск, а не курс на валютном табло и прибыль денежных рантье. Не уверен, правда, что ваш вопрос соответствует названию ветки, но если требуется обсудить его в деталях и обязательно со мной, то я уделю вам необходимое внимание
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Додано: Вів 25 чер, 2024 06:28
Мда, сдается мне, джентельмены, ветка обретает новое дыхание.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 08:03
Радіо написав:UA
Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?
PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии
О, ви в порядку? Радий чути
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Faceless
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:11
Радіо написав: Hotab написав:
Ого)
Де ви були поки вас не було?))
В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування
Ого, приветствую! А что изменилось?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:55
vitaliiangel написав:
курс 41. Расцвела экономика?
очередь на х7М на год вперед расписана
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Олежан
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:11
Олежан написав: vitaliiangel написав:
курс 41. Расцвела экономика?
очередь на х7М на год вперед расписана
Так их квота на нищую Украину машин 12-15 на год
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:30
Олежан написав: vitaliiangel написав:
курс 41. Расцвела экономика?
очередь на х7М на год вперед расписана
я видел в 2022 очереди за гуманитаркой по 500 человек, и что?
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