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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 23:58
Радіо написав: Hotab написав:
Ого)
Де ви були поки вас не було?))
В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування
помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
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vitaliiangel
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:04
Радіо написав:UA
Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?
PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии
Поздравляю
Ваш прогноз в целом исполнился
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UA
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:36
vitaliiangel написав:
помнится вы топили за девал. курс 41. Расцвела экономика?
Простите, не узнаю вас - если верить предрассудкам, будете богатым. Топил, топлю и буду топить за мягкую монетарную политику, таргетирующую выпуск, а не курс на валютном табло и прибыль денежных рантье. Не уверен, правда, что ваш вопрос соответствует названию ветки, но если требуется обсудить его в деталях и обязательно со мной, то я уделю вам необходимое внимание
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Додано: Вів 25 чер, 2024 06:28
Мда, сдается мне, джентельмены, ветка обретает новое дыхание.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 08:03
Радіо написав:UA
Дайте угадаю, не глядя видео - годы идут, а Первый прогнозирует рост цен?
PS: привет всем добрым людям. Надеюсь, они и их семьи в здравии
О, ви в порядку? Радий чути
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Faceless
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Додано: Вів 25 чер, 2024 09:11
Радіо написав: Hotab написав:
Ого)
Де ви були поки вас не було?))
В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування
Ого, приветствую! А что изменилось?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 17:48
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
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airmax78
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Додано: Вів 25 чер, 2024 17:50
airmax78 написав:
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
что ближайшие несколько месяцев на ветке будем только их обсуждать?
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vitaliiangel
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Додано: Вів 25 чер, 2024 18:02
vitaliiangel написав: airmax78 написав:
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
что ближайшие несколько месяцев на ветке будем только их обсуждать?
Нажаль ніт. Там немає що обговорювати. Проте сам факт того що ремонт у квітці нарешті закінчений - це привід напружитись віруючим у індекс аірмакс композіт.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 18:15
Радіо написав: Hotab написав:
Ого)
Де ви були поки вас не було?))
В Києві весь час, окрім весни 2022. Не мав бажання до спілкування
і ось - нарешті щось змінилось? Що?
Є якась надважлива інформація неофітам? Останній шанс продати/купити ?
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