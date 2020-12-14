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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2024 18:44
Faceless написав:
О, ви в порядку?
Так, дякую!
Faceless написав:
Радий чути
Навзаєм
striped написав:
Ого, приветствую! А что изменилось?
flysoulfly написав:
і ось - нарешті щось змінилось? Що?
На ринку нічого не змінилося. Точніше, якщо щось на ринку й змінилося, то не це посприяло бажанню знов почати спілкування
За КРЖН не слідкував. Про стан справ, окрім загальної обізнаності щодо дефіциту персоналу в забудовників, не в курсі
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:10
Радіо написав:
За КРЖН не слідкував. Про стан справ, окрім загальної обізнаності щодо дефіциту персоналу в забудовників, не в курсі
Якось..нудно. Тож, про що наразі маєте бажання спілкуватися?
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