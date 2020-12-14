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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:44

  Faceless написав:О, ви в порядку?


Так, дякую!

  Faceless написав:Радий чути


Навзаєм

  striped написав:Ого, приветствую! А что изменилось?

  flysoulfly написав:і ось - нарешті щось змінилось? Що?


На ринку нічого не змінилося. Точніше, якщо щось на ринку й змінилося, то не це посприяло бажанню знов почати спілкування :) За КРЖН не слідкував. Про стан справ, окрім загальної обізнаності щодо дефіциту персоналу в забудовників, не в курсі
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:10

  Радіо написав: За КРЖН не слідкував. Про стан справ, окрім загальної обізнаності щодо дефіциту персоналу в забудовників, не в курсі

Якось..нудно. Тож, про що наразі маєте бажання спілкуватися? :?:
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