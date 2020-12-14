Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Ого, приветствую! А что изменилось?
flysoulfly написав:і ось - нарешті щось змінилось? Що?
На ринку нічого не змінилося. Точніше, якщо щось на ринку й змінилося, то не це посприяло бажанню знов почати спілкування За КРЖН не слідкував. Про стан справ, окрім загальної обізнаності щодо дефіциту персоналу в забудовників, не в курсі
Миша-клиент написав:Да нее, сваливают или готовятся свалить, как вариант - переписав недвижимость на родычей и обнулив/позакрывав счета и ФОП-ы... Так что как пел Семенович: "меня так просто не возьмешь,..."
Та ні, про таких як ці ФОПи або ми з вами, Семенич або взагалі гидував співати, або згадував як в "баладі про боротьбу" в передостнньому чотиривірші.
Та ладно, Семенич сам в жизни был не за славу\бабло\ШИК ?? Смешно. Ото хорошо, шо не дожил, остался легендой. Щас бы вместе с Сашами Розиком и Новиком на трупах Мариуполя "вєликую рòдину" бы прославляли... Все(99%) они там в этом одинаковые