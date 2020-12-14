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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11826118271182811829
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:44

  Faceless написав:О, ви в порядку?


Так, дякую!

  Faceless написав:Радий чути


Навзаєм

  striped написав:Ого, приветствую! А что изменилось?

  flysoulfly написав:і ось - нарешті щось змінилось? Що?


На ринку нічого не змінилося. Точніше, якщо щось на ринку й змінилося, то не це посприяло бажанню знов почати спілкування :) За КРЖН не слідкував. Про стан справ, окрім загальної обізнаності щодо дефіциту персоналу в забудовників, не в курсі
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:10

  Радіо написав: За КРЖН не слідкував. Про стан справ, окрім загальної обізнаності щодо дефіциту персоналу в забудовників, не в курсі

Якось..нудно. Тож, про що наразі маєте бажання спілкуватися? :?:
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:27

  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.

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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:37

  UA написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.

Предпродажная подготовка это означает.

А що ти зробиш, якщо ці нелюди наказ на повернення не підписують? Доведеться довіку миритись з віденськими плінтусами зразка 60-х хз якого століття.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:03

  gonchik74 написав: миритись з віденськими плінтусами зразка 60-х хз якого століття.
̶К̶в̶а̶д̶р̶а̶т̶і̶ш̶?̶ ̶ ̶ Стіліш. Практіш. Гут.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:08

  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


поспішіть, бо тут дешевшає не по днях, а по годинах..
https://lun.ua/realty/1481882046
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:15

  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.

і зРадіо вернувся, всі прикмети сходяться, невже додому в квітку квиток в одну сторону?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:40

  airmax78 написав:
  Миша-клиент написав:Да нее, сваливают или готовятся свалить, как вариант - переписав недвижимость на родычей и обнулив/позакрывав счета и ФОП-ы... Так что как пел Семенович: "меня так просто не возьмешь,..."

Та ні, про таких як ці ФОПи або ми з вами, Семенич або взагалі гидував співати, або згадував як в "баладі про боротьбу" в передостнньому чотиривірші.
Та ладно, Семенич сам в жизни был не за славу\бабло\ШИК ?? Смешно.
Ото хорошо, шо не дожил, остался легендой.
Щас бы вместе с Сашами Розиком и Новиком на трупах Мариуполя "вєликую рòдину" бы прославляли... Все(99%) они там в этом одинаковые
flysoulfly
 
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