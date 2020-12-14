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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11827118281182911830
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:30

  UA написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.

Предпродажная подготовка это означает.

Ніт. Не можна було більше тримати так. Ультрафіолет псує паркетну дошку, меблі, фарба на стінах вигорає. Потрібно було захистити.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 21:39

  flysoulfly написав:
  airmax78 написав:
  Миша-клиент написав:Да нее, сваливают или готовятся свалить, как вариант - переписав недвижимость на родычей и обнулив/позакрывав счета и ФОП-ы... Так что как пел Семенович: "меня так просто не возьмешь,..."

Та ні, про таких як ці ФОПи або ми з вами, Семенич або взагалі гидував співати, або згадував як в "баладі про боротьбу" в передостнньому чотиривірші.
Та ладно, Семенич сам в жизни был не за славу\бабло\ШИК ?? Смешно.
Ото хорошо, шо не дожил, остался легендой.
Щас бы вместе с Сашами Розиком и Новиком на трупах Мариуполя "вєликую рòдину" бы прославляли... Все(99%) они там в этом одинаковые

Тут важко сказати. Бачите як розділились старі совєтські куміри: хтось залишився людиною, хтось повів себе героїчно, а хтось виявися лайном. Хтось зберіг ясність розуму, а хтось поїхав кукухою по повній.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 22:06

  airmax78 написав:
  UA написав:Предпродажная подготовка это означает.

Ніт. Не можна було більше тримати так. Ультрафіолет псує паркетну дошку, меблі, фарба на стінах вигорає. Потрібно було захистити.

Стадия Пожелтеет и отвалится пройдена
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 22:18

Надо не только от ультрафиолета защитить , но и от врага супостата)
Приезжайте, за вас это ни кто не будет делать
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 22:28

  Чукча2 написав:Надо не только от ультрафиолета защитить , но и от врага супостата)
Приезжайте
какой толщины бронежалюзи на окна рекомендуете?
flysoulfly
 
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