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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2024 21:39
flysoulfly написав: airmax78 написав: Миша-клиент написав:
Да нее, сваливают или готовятся свалить, как вариант - переписав недвижимость на родычей и обнулив/позакрывав счета и ФОП-ы... Так что как пел Семенович: "меня так просто не возьмешь,..."
Та ні, про таких як ці ФОПи або ми з вами, Семенич або взагалі гидував співати, або згадував як в "баладі про боротьбу" в передостнньому чотиривірші.
Та ладно, Семенич сам в жизни был не за славу\бабло\ШИК ?? Смешно.
Ото хорошо, шо не дожил, остался легендой.
Щас бы вместе с Сашами Розиком и Новиком на трупах Мариуполя "вєликую рòдину" бы прославляли... Все(99%) они там в этом одинаковые
Тут важко сказати. Бачите як розділились старі совєтські куміри: хтось залишився людиною, хтось повів себе героїчно, а хтось виявися лайном. Хтось зберіг ясність розуму, а хтось поїхав кукухою по повній.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 22:06
airmax78 написав: UA написав:
Предпродажная подготовка это означает.
Ніт. Не можна було більше тримати так. Ультрафіолет псує паркетну дошку, меблі, фарба на стінах вигорає. Потрібно було захистити.
Стадия Пожелтеет и отвалится пройдена
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Додано: Вів 25 чер, 2024 22:18
Надо не только от ультрафиолета защитить , но и от врага супостата)
Приезжайте, за вас это ни кто не будет делать
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Чукча2
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Додано: Вів 25 чер, 2024 22:28
Чукча2 написав:
Надо не только от ультрафиолета защитить , но и от врага супостата)
Приезжайте
какой толщины бронежалюзи на окна рекомендуете?
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flysoulfly
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Додано: Вів 25 чер, 2024 22:33
Пусть сам решает…
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Додано: Вів 25 чер, 2024 23:00
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Предпродажная подготовка это означает.
Ніт. Не можна було більше тримати так. Ультрафіолет псує паркетну дошку, меблі, фарба на стінах вигорає. Потрібно було захистити.
Стадия Пожелтеет и отвалится пройдена
Навпаки. Стадія пожовкне та відвалиться відтермінована. Створена капсула часу.
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