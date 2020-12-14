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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:21
flyman написав:
А ШРТ все ще не їде на Голосуху
это было очевидно, ну продаваны не хотели принимать реальность
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Феодал
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