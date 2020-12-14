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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11828118291183011831
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:21

  flyman написав:А ШРТ все ще не їде на Голосуху

это было очевидно, ну продаваны не хотели принимать реальность
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:46

  Феодал написав:
  flyman написав:А ШРТ все ще не їде на Голосуху

это было очевидно, ну продаваны не хотели принимать реальность

Скоро все відновлять. Відставити скиглення!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:16

airmax78 тільки світла не буде, тому будуть потяги стояти у відновлених тунелях, надійно так.
Rack
 
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