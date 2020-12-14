это было очевидно, ну продаваны не хотели принимать реальность
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Додано: Сер 26 чер, 2024 13:21
Додано: Сер 26 чер, 2024 15:46
Додано: Сер 26 чер, 2024 19:16
airmax78 тільки світла не буде, тому будуть потяги стояти у відновлених тунелях, надійно так.
Додано: Чет 27 чер, 2024 00:25
Киев вошёл в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году, сообщает The Economist.
Города оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.
Кроме Киева, в худшую десятку вошли, в основном, города Африки и Азии, в частности, Карачи, Лагос, Триполи и Дамаск.
Самым комфортным для проживания городом в мире снова признана Вена. Впервые европейский город победил в рейтинге еще в 2018. В 2019, 2022 и 2023 Вена сохранила первое место.
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