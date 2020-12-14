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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11828118291183011831
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:21

  flyman написав:А ШРТ все ще не їде на Голосуху

это было очевидно, ну продаваны не хотели принимать реальность
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:46

  Феодал написав:
  flyman написав:А ШРТ все ще не їде на Голосуху

это было очевидно, ну продаваны не хотели принимать реальность

Скоро все відновлять. Відставити скиглення!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:16

airmax78 тільки світла не буде, тому будуть потяги стояти у відновлених тунелях, надійно так.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:25

Киев вошёл в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году, сообщает The Economist.

Города оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Кроме Киева, в худшую десятку вошли, в основном, города Африки и Азии, в частности, Карачи, Лагос, Триполи и Дамаск.

Самым комфортным для проживания городом в мире снова признана Вена. Впервые европейский город победил в рейтинге еще в 2018. В 2019, 2022 и 2023 Вена сохранила первое место.

https://focus.ua/ukraine/654519-kiev-vo ... nfografika
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 04:49

  Moneta написав:Киев вошёл в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году, сообщает The Economist.

Города оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Кроме Киева, в худшую десятку вошли, в основном, города Африки и Азии, в частности, Карачи, Лагос, Триполи и Дамаск.

Самым комфортным для проживания городом в мире снова признана Вена. Впервые европейский город победил в рейтинге еще в 2018. В 2019, 2022 и 2023 Вена сохранила первое место.

https://focus.ua/ukraine/654519-kiev-vo ... nfografika


Интересно, в Вене строят дома из овноблоков?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:40

  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.

Невже в липні ви нарешті в Україні?)
Чи штори у Відні повісили?
Навіщо брехати? Тебе тут не буде)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:42

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  flyman написав:А ШРТ все ще не їде на Голосуху

это было очевидно, ну продаваны не хотели принимать реальность

Скоро все відновлять. Відставити скиглення!

В Відні щось ремонтують? Там відновлять, я впевнений)
cherchiltank
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Повідомлень: 1432
З нами з: 31.05.20
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:51

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.

Невже в липні ви нарешті в Україні?)
Чи штори у Відні повісили?
Навіщо брехати? Тебе тут не буде)

авжеж ні
краще патріотично стрибати в вишиванці в відні, горлатини червону руту та розповідати про вихід на кордони 91 року і отримувати зп 8к ойро
Олежан
 
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