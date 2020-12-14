Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
не перекручуйте, аварійне становище інфраструктури, доріг, мостів, культура водіння (коли кожен 2й водій свідомо стає посеред пішоходного переходу на зелений), транспорт, занедбаний стан і зумисне руйнування історичних будівель, стан Поштової площі, центрального стадіону та околиць, кількість недобудов та багато-багато іншого не мають ніякого відношення до пво і т.п. прям союзники винні, смішно. Ви вже давно тут не були, відвикли.