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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11829118301183111832
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:17

  airmax78 написав:Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили.
А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.

Буває і по 12 годин на добу немає електрики. І це літо.
Покупать недвижимость в воюющей стране это клиника (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:22

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...

Меняю Квитку с модними МОПами на БУ велосипед.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:44

  airmax78 написав:
  Genie написав:До речі, інвестори вашого хваленого Рибальского почали щось підозрювати.
І не тільки Рибальського.

Що? Канали вже працюють? Я можу замовляти каяк на амазоні?



ви ж розумієте, що каяк це якось трохи дріб'язково,
дивіться імхо хоча б у сторону Finval-у
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну, можливо, з невеликою різницею. Можливо ОШ та ЯЗ зараз не будуть фігурами мовлення. Але ж і це пройде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:06

  airmax78 написав:а хтось купував РТ па1300 Зараз те саме буде.

Ви про РТ по 1300?)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:08

  airmax78 написав:Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.


тільки зараз виглядає так, що найходовіше житло буде десь в 5-9-поверхівках на Липках в урядовому кварталі без відключень е/е
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:11

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:а хтось купував РТ па1300 Зараз те саме буде.

Ви про РТ по 1300?)))

Ніт. Такої ціни на РТ вже не буде - інфляція долара за цей час дуже значна. Думаю па2000 можна буде купити, якщо б щось без ремонту залишалось. З ремонтом - важко сказати. Там є такі ремонти що щелепа відпадає, а є таке що потрібно вигрібати повністю і вивозити на смітник.
airmax78
 
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