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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2024 16:17
airmax78 написав:
Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили.
А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
Буває і по 12 годин на добу немає електрики. І це літо.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 16:22
rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...
Меняю Квитку с модними МОПами на БУ велосипед.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 16:44
airmax78 написав: Genie написав:
До речі, інвестори вашого хваленого Рибальского почали щось підозрювати.
І не тільки Рибальського.
Що? Канали вже працюють? Я можу замовляти каяк на амазоні?
ви ж розумієте, що каяк це якось трохи дріб'язково,
дивіться імхо хоча б у сторону Finval-у
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Додано: Чет 27 чер, 2024 16:58
Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
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airmax78
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:01
Ну, можливо, з невеликою різницею. Можливо ОШ та ЯЗ зараз не будуть фігурами мовлення. Але ж і це пройде.
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airmax78
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:06
airmax78 написав:
а хтось купував РТ па1300 Зараз те саме буде.
Ви про РТ по 1300?)))
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gonchik74
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:08
airmax78 написав:
Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
тільки зараз виглядає так, що найходовіше житло буде десь в 5-9-поверхівках на Липках в урядовому кварталі без відключень е/е
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Додано: Чет 27 чер, 2024 17:11
gonchik74 написав: airmax78 написав:
а хтось купував РТ па1300 Зараз те саме буде.
Ви про РТ по 1300?)))
Ніт. Такої ціни на РТ вже не буде - інфляція долара за цей час дуже значна. Думаю па2000 можна буде купити, якщо б щось без ремонту залишалось. З ремонтом - важко сказати. Там є такі ремонти що щелепа відпадає, а є таке що потрібно вигрібати повністю і вивозити на смітник.
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