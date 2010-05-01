Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
Буває і по 12 годин на добу немає електрики. І це літо. Покупать недвижимость в воюющей стране это клиника (с)
Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
airmax78 написав:Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
тільки зараз виглядає так, що найходовіше житло буде десь в 5-9-поверхівках на Липках в урядовому кварталі без відключень е/е
airmax78 написав:а хтось купував РТ па1300 Зараз те саме буде.
Ви про РТ по 1300?)))
Ніт. Такої ціни на РТ вже не буде - інфляція долара за цей час дуже значна. Думаю па2000 можна буде купити, якщо б щось без ремонту залишалось. З ремонтом - важко сказати. Там є такі ремонти що щелепа відпадає, а є таке що потрібно вигрібати повністю і вивозити на смітник.
airmax78 написав:Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
Прості українці в процесі відчування різниці між кризою та катастрофою.
Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
И на сколько времени Киев исключать из рейтинга? 1 год? 5? 10?