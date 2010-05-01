Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
не перекручуйте, аварійне становище інфраструктури, доріг, мостів, культура водіння (коли кожен 2й водій свідомо стає посеред пішоходного переходу на зелений), транспорт, занедбаний стан і зумисне руйнування історичних будівель, стан Поштової площі, центрального стадіону та околиць, кількість недобудов та багато-багато іншого не мають ніякого відношення до пво і т.п. прям союзники винні, смішно. Ви вже давно тут не були, відвикли.
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку. Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.
Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
И на сколько времени Киев исключать из рейтинга? 1 год? 5? 10?
Як мінімум до закінчення дії воєнного стану + 60 діб.
airmax78 написав:Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
А кто-то решил, что "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ airmax78) и решил эмигрировать. Ну и автор этой мудрости, которая на веки войдет в сокровищницу Человеческого наследия, при первых взрывах "получил приказ" сменить дислокацию. "Не только лишь все..."
airmax78 написав:Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
И на сколько времени Киев исключать из рейтинга? 1 год? 5? 10?
Як мінімум до закінчення дії воєнного стану + 60 діб.
Конкретнее, пожалуйста. В годах - это сколько. "Цифра, сестра! Цифра".
airmax78 написав:Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили. А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.
не перекручуйте, аварійне становище інфраструктури, доріг, мостів, культура водіння (коли кожен 2й водій свідомо стає посеред пішоходного переходу на зелений), транспорт, занедбаний стан і зумисне руйнування історичних будівель, стан Поштової площі, центрального стадіону та околиць, кількість недобудов та багато-багато іншого не мають ніякого відношення до пво і т.п. прям союзники винні, смішно. Ви вже давно тут не були, відвикли.
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку. Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.
Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.
airmax78 написав:Тік. З SIP-панелей ніт, а з газоблоку - аж бігом.
Как говорил Захар, "пруф в студию!".
Спеціально для вас буду робити фото висушених як вобла австрійців що живуть в таких будинках.
Может сразу дома из овноблока? Как-то сложно будет доказать, что австрийцы высушены именно овноблоками, если все как один живут в домах 100 летней давности (когда про овноблок даже прораб из КИСИ ничего не слышал) с такими-же древними ничем не прикрытыми плинтусами.
Genie написав:не перекручуйте, аварійне становище інфраструктури, доріг, мостів, культура водіння (коли кожен 2й водій свідомо стає посеред пішоходного переходу на зелений), транспорт, занедбаний стан і зумисне руйнування історичних будівель, стан Поштової площі, центрального стадіону та околиць, кількість недобудов та багато-багато іншого не мають ніякого відношення до пво і т.п. прям союзники винні, смішно. Ви вже давно тут не були, відвикли.
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку. Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.
Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.
rjkz написав: Как говорил Захар, "пруф в студию!".
Спеціально для вас буду робити фото висушених як вобла австрійців що живуть в таких будинках.
Может сразу дома из овноблока? Как-то сложно будет доказать, что австрийцы высушены именно овноблоками, если все как один живут в домах 100 летней давности (когда про овноблок даже прораб из КИСИ ничего не слышал) с такими-же древними ничем не прикрытыми плинтусами.
Висушений австрієць - необхідний та достаній доказ існування газоблочних будинків.