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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11831118321183311834>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Moneta написав:Киев вошёл в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году, сообщает The Economist.

Города оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Кроме Киева, в худшую десятку вошли, в основном, города Африки и Азии, в частности, Карачи, Лагос, Триполи и Дамаск.

Самым комфортным для проживания городом в мире снова признана Вена. Впервые европейский город победил в рейтинге еще в 2018. В 2019, 2022 и 2023 Вена сохранила первое место.

https://focus.ua/ukraine/654519-kiev-vo ... nfografika


Интересно, в Вене строят дома из овноблоков?

Тік. З SIP-панелей ніт, а з газоблоку - аж бігом.


Как говорил Захар, "пруф в студию!".
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:51

  Genie написав:
  airmax78 написав:
  Moneta написав:Киев вошёл в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году, сообщает The Economist.

Города оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Кроме Киева, в худшую десятку вошли, в основном, города Африки и Азии, в частности, Карачи, Лагос, Триполи и Дамаск.

Самым комфортным для проживания городом в мире снова признана Вена. Впервые европейский город победил в рейтинге еще в 2018. В 2019, 2022 и 2023 Вена сохранила первое место.

https://focus.ua/ukraine/654519-kiev-vo ... nfografika

Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили.
А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.


не перекручуйте, аварійне становище інфраструктури, доріг, мостів, культура водіння (коли кожен 2й водій свідомо стає посеред пішоходного переходу на зелений), транспорт, занедбаний стан і зумисне руйнування історичних будівель, стан Поштової площі, центрального стадіону та околиць, кількість недобудов та багато-багато іншого не мають ніякого відношення до пво і т.п. прям союзники винні, смішно.
Ви вже давно тут не були, відвикли.


У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:57

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Moneta написав:Киев вошёл в десятку худших городов мира для жизни в 2024 году, сообщает The Economist.

Города оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Кроме Киева, в худшую десятку вошли, в основном, города Африки и Азии, в частности, Карачи, Лагос, Триполи и Дамаск.

Самым комфортным для проживания городом в мире снова признана Вена. Впервые европейский город победил в рейтинге еще в 2018. В 2019, 2022 и 2023 Вена сохранила первое место.

https://focus.ua/ukraine/654519-kiev-vo ... nfografika

Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили.
А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.



И на сколько времени Киев исключать из рейтинга?
1 год? 5? 10?

Як мінімум до закінчення дії воєнного стану + 60 діб.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:59

  airmax78 написав:Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.


А кто-то решил, что
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ airmax78)
и решил эмигрировать.
Ну и автор этой мудрости, которая на веки войдет в сокровищницу Человеческого наследия, при первых взрывах "получил приказ" сменить дислокацию.
"Не только лишь все..."
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:01

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Интересно, в Вене строят дома из овноблоков?

Тік. З SIP-панелей ніт, а з газоблоку - аж бігом.


Как говорил Захар, "пруф в студию!".

Спеціально для вас буду робити фото висушених як вобла австрійців що живуть в таких будинках.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:04

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили.
А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.



И на сколько времени Киев исключать из рейтинга?
1 год? 5? 10?

Як мінімум до закінчення дії воєнного стану + 60 діб.


Конкретнее, пожалуйста. В годах - это сколько.
"Цифра, сестра! Цифра".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:05

  rjkz написав:
  Genie написав:
  airmax78 написав:Відень сильно переоцінений в цьому рейтингу. Київ я б покищо з будь-яких рейтингів виключив: безглуздо рейтингувати місто в якому нормальне життя залежить від кількості поставлених союзниками протиракет та вправності мобільних груп ППО і в якому вже по 7+ годин на добу немає електроенергії. Рейтингувати таке місто разом з містами, які живуть в мирі, це якесь блдске знущання зі здорового глузду. Ще б Часів Яр або Вовчанськ в рейтинг включили.
А взагалі всі ці рейтинги - це все дуже суб'єктивне.


не перекручуйте, аварійне становище інфраструктури, доріг, мостів, культура водіння (коли кожен 2й водій свідомо стає посеред пішоходного переходу на зелений), транспорт, занедбаний стан і зумисне руйнування історичних будівель, стан Поштової площі, центрального стадіону та околиць, кількість недобудов та багато-багато іншого не мають ніякого відношення до пво і т.п. прям союзники винні, смішно.
Ви вже давно тут не були, відвикли.


У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.

Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:07

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Тік. З SIP-панелей ніт, а з газоблоку - аж бігом.


Как говорил Захар, "пруф в студию!".

Спеціально для вас буду робити фото висушених як вобла австрійців що живуть в таких будинках.


Может сразу дома из овноблока?
Как-то сложно будет доказать, что австрийцы высушены именно овноблоками, если все как один живут в домах 100 летней давности (когда про овноблок даже прораб из КИСИ ничего не слышал) с такими-же древними ничем не прикрытыми плинтусами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:10

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Genie написав:не перекручуйте, аварійне становище інфраструктури, доріг, мостів, культура водіння (коли кожен 2й водій свідомо стає посеред пішоходного переходу на зелений), транспорт, занедбаний стан і зумисне руйнування історичних будівель, стан Поштової площі, центрального стадіону та околиць, кількість недобудов та багато-багато іншого не мають ніякого відношення до пво і т.п. прям союзники винні, смішно.
Ви вже давно тут не були, відвикли.


У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.

Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.


:lol:
Так я-ж это и написал :lol:

Площадь Киева - 93м2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:18

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Как говорил Захар, "пруф в студию!".

Спеціально для вас буду робити фото висушених як вобла австрійців що живуть в таких будинках.


Может сразу дома из овноблока?
Как-то сложно будет доказать, что австрийцы высушены именно овноблоками, если все как один живут в домах 100 летней давности (когда про овноблок даже прораб из КИСИ ничего не слышал) с такими-же древними ничем не прикрытыми плинтусами.

Висушений австрієць - необхідний та достаній доказ існування газоблочних будинків.
airmax78
 
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