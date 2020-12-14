RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11831118321183311834
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:26

  rjkz написав:А кто-то решил, что
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ airmax78)
и решил эмигрировать.
Ну и автор этой мудрости, которая на веки войдет в сокровищницу Человеческого наследия, при первых взрывах "получил приказ" сменить дислокацию.
"Не только лишь все..."

Пишатись ковбасною еміграцією або втечею з воюючої країни - ну це якесь чергове дно.
airmax78
 
Повідомлень: 42962
З нами з: 25.10.12
Подякував: 974 раз.
Подякували: 5304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:30

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.

Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.


:lol:
Так я-ж это и написал :lol:

Площадь Киева - 93м2.

Площа Києва, який мені подобається, набагато більша. Туди входить Пейзажна алея, Володимирська гірка, Липки, старий центр, частина Подолу та острову Рибальский, Залізничний вокзал, Бориспільский еропорт і т.ін.
airmax78
 
Повідомлень: 42962
З нами з: 25.10.12
Подякував: 974 раз.
Подякували: 5304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:51

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Интересно, в Вене строят дома из овноблоков?
Тік. З SIP-панелей ніт, а з газоблоку - аж бігом.
А з чого зараз кошерно будувати?
M-Audio
 
Повідомлень: 3002
З нами з: 23.03.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 18:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Эйр, Киля-ПГС - приезжайте на неньку, устроим вам экскурсию сперва по новостроям Днепра БЕЗ газа, где цены шото не хотят уходить в пол 2015года "па600-780", а потом съездим в вашу Муттер Бургс Русиш и помацаем пешком на 32м этаже овноблока ЛБ цены как есть. ВАШИ ДОВОДЫ ПРОДАВАНАМ ЗАПИШУ ЛИЧНО И ВЫЛОЖУ НА ЮТРУБ!
барабашов
 
Повідомлень: 4164
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11831118321183311834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Ana і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24850 16616402
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 06:30
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5453958
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 52699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6485)
27.06.2024 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.