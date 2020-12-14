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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2024 18:26
rjkz написав:
А кто-то решил, что "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника"
(ТМ airmax78
)
и решил эмигрировать.
Ну и автор этой мудрости, которая на веки войдет в сокровищницу Человеческого наследия, при первых взрывах "получил приказ" сменить дислокацию.
"Не только лишь все..."
Пишатись ковбасною еміграцією або втечею з воюючої країни - ну це якесь чергове дно.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:30
rjkz написав:
airmax78 написав: rjkz написав:
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Обваливающиеся мосты, весенняя грязь под бордюрами и быдло-водители - это все не Киев. Это не может быть Киевом. Это - ненастоящий Киев. Настоящий Киев освещен благодатью ПРЕЛЕСЦИ.
Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.
Так я-ж это и написал
Площадь Киева - 93м2.
Площа Києва, який мені подобається, набагато більша. Туди входить Пейзажна алея, Володимирська гірка, Липки, старий центр, частина Подолу та острову Рибальский, Залізничний вокзал, Бориспільский еропорт і т.ін.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:51
airmax78 написав: rjkz написав:
Интересно, в Вене строят дома из овноблоков?
Тік. З SIP-панелей ніт, а з газоблоку - аж бігом.
А з чого зараз кошерно будувати?
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:54
Эйр, Киля-ПГС - приезжайте на неньку, устроим вам экскурсию сперва по новостроям Днепра БЕЗ газа, где цены шото не хотят уходить в пол 2015года "па600-780", а потом съездим в вашу Муттер Бургс Русиш и помацаем пешком на 32м этаже овноблока ЛБ цены как есть. ВАШИ ДОВОДЫ ПРОДАВАНАМ ЗАПИШУ ЛИЧНО И ВЫЛОЖУ НА ЮТРУБ!
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Додано: Чет 27 чер, 2024 18:58
Эйр, Киля-ПГС - приезжайте на неньку, устроим вам экскурсию сперва по новостроям Днепра БЕЗ газа, где цены шото не хотят уходить в пол 2015года "па600-780", а потом съездим в вашу Муттер Бургс Русиш и помацаем пешком на 32м этаже овноблока ЛБ цены как есть. ВАШИ ДОВОДЫ ПРОДАВАНАМ ЗАПИШУ ЛИЧНО И ВЫЛОЖУ НА ЮТРУБ!
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Додано: Чет 27 чер, 2024 19:00
rjkz написав:
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Так ШТОРИ ВЖЕ Є
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Додано: Чет 27 чер, 2024 19:03
Faceless написав: rjkz написав:
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Так ШТОРИ ВЖЕ Є
rjkz ще декілька років буде згадувати що їх немає. Старість - не в радість.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 19:13
airmax78 написав: rjkz написав:
Площа Києва, який мені подобається, набагато більша. Туди входить Пейзажна алея, Володимирська гірка, Липки, старий центр, частина Подолу та острову Рибальский, Залізничний вокзал, Бориспільский еропорт і т.ін.[/quot
ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць
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Додано: Чет 27 чер, 2024 19:20
airmax78 написав:
Пишатись ковбасною еміграцією або втечею з воюючої країни - ну це якесь чергове дно.
А тобі, значить, дуже соромно, так?
Кожного вечора обнімаєш портрет Т.Г.Шевченка і плачеш "навзрид"?!
Давай повертайся, бо без тебе ТОЧНО не дійдемо до кордонів 91го!
А з тобою - то хоч спробуємо!))
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