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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2024 20:57
airmax78 написав: rjkz написав:
airmax78 написав:
Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.
Так я-ж это и написал
Площадь Киева - 93м2.
Площа Києва, який мені подобається, набагато більша. Туди входить Пейзажна алея, Володимирська гірка, Липки, старий центр, частина Подолу та острову Рибальский, Залізничний вокзал, Бориспільский еропорт і т.ін.
Понятно, координаты остального выкладывай в Одноклассники.ру, от этого камня на камне не останется.
Это недостойно называться Киевом.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 20:59
Faceless написав: rjkz написав:
У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.
Так ШТОРИ ВЖЕ Є
Да, но этим он занимался почти 3 года.
Весьма увлекательно, наверное.
Фетишист.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:03
Genie написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Площа Києва, який мені подобається, набагато більша. Туди входить Пейзажна алея, Володимирська гірка, Липки, старий центр, частина Подолу та острову Рибальский, Залізничний вокзал, Бориспільский еропорт і т.ін.[/quot
ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами
місць
Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
А кто-то решил, что "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника"
(ТМ airmax78
)
и решил эмигрировать.
Ну и автор этой мудрости, которая на веки войдет в сокровищницу Человеческого наследия, при первых взрывах "получил приказ" сменить дислокацию.
"Не только лишь все..."
Пишатись ковбасною еміграцією або втечею з воюючої країни - ну це якесь чергове дно.
Максим, срочно заказываю на Амазоне зеркало с доставкой в ВЕну.
Диктуй адрес, я записываю.
Та навіщо тобі дзеркало? В калюжу подивись.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31
rjkz написав: Faceless написав:
Так ШТОРИ ВЖЕ Є
Да, но этим он занимался почти 3 года.
Весьма увлекательно, наверное.
Фетишист.
Уявляєте, ЯКІ там штори? Ну не просто ж так стільки їх робили.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31
rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...
намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось???
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:36
rjkz написав: Genie написав:
ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами
місць
Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:57
ZРадист обделавшись со своими "мега-прогнозами" на 20-22гг.. через 2,5 года вдруг всплыл как гфно в проруби и продолжает поучать...
интересно надеется что у форумчан память как у аквариумных рыбок?
ах ну да, его "мега-прогнозам" по падению стоимости на КРЖН сначала "помешал" ковид а теперь и полномасштабная война...реально "финансовый аналитик"...
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Додано: Чет 27 чер, 2024 22:01
астанавітєсь блять
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Додано: Чет 27 чер, 2024 22:39
Прохожий написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...
намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось???
Кстати почём там сейчас 3К на Соломе с ремонтом и без(Юра-земляк наверно ж с ремонтом взял?)???
Ещё не по трыста ж за метр? Реально панель юриного возраста(45+) там покупают и почём?
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