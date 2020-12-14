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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11833118341183511836>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:57

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ну звісно що для мене Києв це не ПОХ, не Виноградар і навіть не таємний парадіз де росте АППС Люкс. Тому ж і кажу - дуже суб'єктивні ці рейтинги.


:lol:
Так я-ж это и написал :lol:

Площадь Киева - 93м2.

Площа Києва, який мені подобається, набагато більша. Туди входить Пейзажна алея, Володимирська гірка, Липки, старий центр, частина Подолу та острову Рибальский, Залізничний вокзал, Бориспільский еропорт і т.ін.

Понятно, координаты остального выкладывай в Одноклассники.ру, от этого камня на камне не останется.
Это недостойно называться Киевом.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:59

  Faceless написав:
  rjkz написав:У Максима Киев ассоциируется исключительно с эстетическим совершенством его прелесци, на которую он 24/7 смотрит в камеру и наблюдает как без ШТОР постепенно не желтеет краска и не отваливается паркет приклеенный на клей по 100 евро за банку.

Так ШТОРИ ВЖЕ Є


Да, но этим он занимался почти 3 года.
Весьма увлекательно, наверное.
Фетишист.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:03

  Genie написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Площа Києва, який мені подобається, набагато більша. Туди входить Пейзажна алея, Володимирська гірка, Липки, старий центр, частина Подолу та острову Рибальский, Залізничний вокзал, Бориспільский еропорт і т.ін.[/quot



ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць


Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:А кто-то решил, что
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ airmax78)
и решил эмигрировать.
Ну и автор этой мудрости, которая на веки войдет в сокровищницу Человеческого наследия, при первых взрывах "получил приказ" сменить дислокацию.
"Не только лишь все..."

Пишатись ковбасною еміграцією або втечею з воюючої країни - ну це якесь чергове дно.


Максим, срочно заказываю на Амазоне зеркало с доставкой в ВЕну.
Диктуй адрес, я записываю.

Та навіщо тобі дзеркало? В калюжу подивись.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Faceless написав:Так ШТОРИ ВЖЕ Є


Да, но этим он занимался почти 3 года.
Весьма увлекательно, наверное.
Фетишист.

Уявляєте, ЯКІ там штори? Ну не просто ж так стільки їх робили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...

намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось??? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:36

  rjkz написав:
  Genie написав:

ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць


Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".

Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:57

интересная история...

ZРадист обделавшись со своими "мега-прогнозами" на 20-22гг.. через 2,5 года вдруг всплыл как гфно в проруби и продолжает поучать...
интересно надеется что у форумчан память как у аквариумных рыбок?
ах ну да, его "мега-прогнозам" по падению стоимости на КРЖН сначала "помешал" ковид а теперь и полномасштабная война...реально "финансовый аналитик"...
:?:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

астанавітєсь блять
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 22:39

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...

намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось??? :shock:

Кстати почём там сейчас 3К на Соломе с ремонтом и без(Юра-земляк наверно ж с ремонтом взял?)???
Ещё не по трыста ж за метр? Реально панель юриного возраста(45+) там покупают и почём?
барабашов
 
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