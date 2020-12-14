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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11832118331183411835
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...

намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось??? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 21:36

  rjkz написав:
  Genie написав:

ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць


Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".

Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 22:39

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...

намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось??? :shock:

Кстати почём там сейчас 3К на Соломе с ремонтом и без(Юра-земляк наверно ж с ремонтом взял?)???
Ещё не по трыста ж за метр? Реально панель юриного возраста(45+) там покупают и почём?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Юра-земляк наверно ж с ремонтом взял?)???


помню, Юра-теплотехник писал что обои клеит (сам)
я тогда(2012-2013) тоже искал и нашел
и тоже не успел шторы сделать в второй покупке 2019-2021
Юра конечно красиво писал "в своей хпте - своя правда"
как в ланосе мешок батькивской картохи домой привозил
поэтому бпска с лифтами лучше кирпичного хруща
помайданил, а потом в москву заробитчанствовать поехал
позор
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 07:31

  airmax78 написав:
  Genie написав:До речі, інвестори вашого хваленого Рибальского почали щось підозрювати.
І не тільки Рибальського.

Що? Канали вже працюють? Я можу замовляти каяк на амазоні?

Так, канали фонтани і висячі сади - восьме диво світу)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 07:43

  барабашов написав:Ещё не по трыста ж за метр? Реально панель юриного возраста(45+) там покупают и почём?
в 2022 были по 1куе на Антоновича от бабушки.
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