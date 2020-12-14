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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2024 21:31
rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...
намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось???
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Додано: Чет 27 чер, 2024 21:36
rjkz написав: Genie написав:
ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами
місць
Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
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airmax78
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Додано: Чет 27 чер, 2024 22:39
Прохожий написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.
Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...
намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось???
Кстати почём там сейчас 3К на Соломе с ремонтом и без(Юра-земляк наверно ж с ремонтом взял?)???
Ещё не по трыста ж за метр? Реально панель юриного возраста(45+) там покупают и почём?
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барабашов
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Додано: Чет 27 чер, 2024 22:53
барабашов написав:
Юра-земляк наверно ж с ремонтом взял?)???
помню, Юра-теплотехник писал что обои клеит (сам)
я тогда(2012-2013) тоже искал и нашел
и тоже не успел шторы сделать в второй покупке 2019-2021
Юра конечно красиво писал "в своей хпте - своя правда"
как в ланосе мешок батькивской картохи домой привозил
поэтому бпска с лифтами лучше кирпичного хруща
помайданил, а потом в москву заробитчанствовать поехал
позор
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fox767676
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 07:31
airmax78 написав: Genie написав:
До речі, інвестори вашого хваленого Рибальского почали щось підозрювати.
І не тільки Рибальського.
Що? Канали вже працюють? Я можу замовляти каяк на амазоні?
Так, канали фонтани і висячі сади - восьме диво світу)
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 07:43
барабашов написав:
Ещё не по трыста ж за метр? Реально панель юриного возраста(45+) там покупают и почём?
в 2022 были по 1куе на Антоновича от бабушки.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:05
fox767676 написав: барабашов написав:
Юра-земляк наверно ж с ремонтом взял?)???
помню, Юра-теплотехник писал что обои клеит (сам)
я тогда(2012-2013) тоже искал и нашел
и тоже не успел шторы сделать в второй покупке 2019-2021
Юра конечно красиво писал "в своей хпте - своя правда"
как в ланосе мешок батькивской картохи домой привозил
поэтому бпска с лифтами лучше кирпичного хруща
помайданил, а потом в москву заробитчанствовать поехал
позор
Що, серьозно? Проте це пояснювало б чому він зник з форуму.
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airmax78
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:26
airmax78 написав:
Що, серьозно? Проте це пояснювало б чому він зник з форуму.
я думаю кто то похищает форумчан. не он один пропал
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:22
vitaliiangel написав: airmax78 написав:
Що, серьозно? Проте це пояснювало б чому він зник з форуму.
я думаю кто то похищает форумчан
. не он один пропал
ТЦК
Тиса
Хто ще?
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:34
airmax78 написав:
Що, серьозно? Проте це пояснювало б чому він зник з форуму.
так він перед кимось виправдовувався тут у році 15-16, може й перед вами
типа сім'ю годувати треба. іпотека сама себе не погасить
але то були вахти тоді, не міграція
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