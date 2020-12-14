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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11833118341183511836
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:32

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Що, серьозно? Проте це пояснювало б чому він зник з форуму.


так він перед кимось виправдовувався тут у році 15-16, може й перед вами
типа сім'ю годувати треба. іпотека сама себе не погасить
але то були вахти тоді, не міграція

Не помню точно, но вроде ипотечный платёж у него гривневый был соразмерный зарплате в 13году и на уровне зрп кассира АТБ в 15м уже, ибо он продал норм однуху у нас на Калиновой(32тыс вроде) и столько же нахомячил с доходов по диплому.
Хотя в мацкве при курсе 60 он легко и 3тыс мог зарабатывать будучи главным по энергетике и климату какого нибудь Крокуса, снимать за 700-800 новую еврооднуху за МКАДом у метро и прилично продолжать хомячить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:54

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


Да, ОШ и ЯЗ.
Молитесь кто как может...

намекаете на ремейк 2013го "юра-теплотехник купил 3к в БПС на соломе за 107.5куе" и тут началось??? :shock:


Лень копать, но если порыться в постах конца 2021-начала 2022, то там есть пост от него. Что-то типа того:
"Ремонт закончен, вы понимаете к чему это"
Старожилы уже заметили тенденцию - как Максим покупает то начинается ППЦ.
А тут окончания ремонта ожидали как вестника Апокалипсиса.
Так и произошло.
ШТОРЫ - это мощнейший магический артефакт, многократно усиливающий эффект ППЦ.
Максиму надо было прелесць в мацкве покупать, глядишь уже-бы карлик топором отравился.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:01

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Genie написав:

ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць


Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".

Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
rjkz
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