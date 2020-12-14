Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)), не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць
Так он и не киевлянин. Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову. При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища. "По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
rjkz написав: Так он и не киевлянин. Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову. При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища. "По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
на заметку киевлянину) с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103
airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
"Я це люблю"(с). В Києві є те, заради чого сюди приїжджають люди зі всього світу. І це не тільки прес-конференції Зеленського, і точно не таємний парадайз де засмагає під сонцем АППС Люкс. Для сотень мільйонів людей які можуть його знайти на мапі - Київ це передусім те, за що він подобається мені. Тому це і є - Київ. А те, що там в голові у rjkz - умовно нікому не цікаво.