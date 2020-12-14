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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11833118341183511836
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:01

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Genie написав:

ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць


Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".

Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:26

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".

Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.

на заметку киевлянину)
с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:11

  Genie написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


поспішіть, бо тут дешевшає не по днях, а по годинах..
https://lun.ua/realty/1481882046

У нас в ЯГ дорожает
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:52

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.

"Я це люблю"(с). В Києві є те, заради чого сюди приїжджають люди зі всього світу. І це не тільки прес-конференції Зеленського, і точно не таємний парадайз де засмагає під сонцем АППС Люкс. Для сотень мільйонів людей які можуть його знайти на мапі - Київ це передусім те, за що він подобається мені. Тому це і є - Київ. А те, що там в голові у rjkz - умовно нікому не цікаво.
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